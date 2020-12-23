Более 10 станций метро построят в Москве в 2021 году
11 новых станций метро построят в Москве в следующем году. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что строительство важных объектов не прекращалось в период пандемии.
«По итогам года мы завершили строительство семи станций и почти 18 километров линий метро», — рассказал Бочкарев.
В следующем году будет построено еще 11 новых станций и 28,3 километра линий метро, добавил он.