Более 10 станций метро построят в Москве в 2021 году

Он уточнил, что строительство важных объектов не прекращалось в период пандемии.

«По итогам года мы завершили строительство семи станций и почти 18 километров линий метро», — рассказал Бочкарев.

В следующем году будет построено еще 11 новых станций и 28,3 километра линий метро, добавил он.