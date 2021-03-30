Экономисты рассказали, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц

Экономисты рассказали, как иметь пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц. Они советуют вкладывать деньги в ценные бумаги.

Чтобы получать такой ежемесячный доход, нужно вложить минимум 20 миллионов рублей, рассказал «Известиям» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6-7% годовых», — рассказал аналитик Евгений Миронюк.

Эксперты советуют начинать с облигаций, для продвинутых уже можно приобретать дивидендные акции.

«При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать 6-7% дивидендной доходности. В качестве примера эксперт привел акции Сургутнефтегаза (дивидендная доходность за 2020 год 13,7%), Транснефти (7,5%), Сбербанка (7,2%)», — изданию Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Пассивную прибыль в размере ста тысяч рублей в месяц можно получить благодаря банковскому депозиту, вложению денег в недвижимость или в чужой бизнес-проект.