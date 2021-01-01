100 тысяч москвичей записались на вакцинацию, 50 тысяч уже привились

В конце декабря около 100 тысяч жителей столицы записались на вакцинацию от COVID-19, около 50 тысяч уже сделали прививку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, ежедневно записываются более 10 тысяч человек. Он добавил, что в 2021 году самой крупной частью расходов городского бюджета станет финансирование системы здравоохранения.

«То, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, — это дорогого стоит», — сказал мэр в интервью «России 1».

Собянин отметил, что без вакцинации победить пандемию не удастся.

«Мы либо бесконечно будем болеть, либо привьемся и так же, как от сезонного гриппа, будем переживать все эти сезонные колебания», — пояснил градоначальник.

При этом Собянин отметил, что процесс вакцинации от коронавируса «гораздо сложнее, чем вакцинация от гриппа», поскольку ковидная вакцина «требует специальной транспортировки, содержания, хранения». Кроме того, всем, кто приходит на пункты вакцинации, проводят дополнительный медосмотр.