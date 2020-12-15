Выплаты получили более 10 тысяч петербургских медиков
Выплаты из бюджета в Санкт-Петербурге получили 10 602 медицинских работника. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Уточняется, что среди них 34 человека, которые умерли. Общая сумма выплат составила более 3,2 миллиардов рублей. До конца этого года выплаты выдадут еще 620 человек.
В комитете по социальной политике уверяют, что внимательно рассматривают все случаи, когда врачи пострадали от коронавируса. Все противоречивые данные трактуют в их пользу.