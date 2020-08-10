10 млн на котиков. Государство потратит круглую сумму на бездомных животных

Государству может понадобиться крупная сумма, если правительство примет решение строить в регионах приюты для бездомных животных. Сегодня одно такое заведение может обойтись в 10-25 миллионов в зависимости от того, есть ли при нем центр стерилизации.

Как сообщила газета «Известия», сегодня в регионах примерно по 20 тысяч бездомных животных на субъект. То есть в каждой области нужно будет построить по несколько приютов.

Нужно учитывать и тот факт, что в некоторых регионах России вообще нет никаких бюджетных учреждений этого типа. В других же они есть, но возникает большая проблема с финансированием.

Госдума предлагает вывести содержание приютов на федеральный уровень, а зоозащитники призывают к строгому контролю выделяемых средств.

Концепцию строительства и развития приютов для бездомных животных предложило Агентство стратегических инициатив (АСИ) министерству природы РФ. Она включает два варианта: строительство центров стерилизации на 100 животных, с полноценной ветеринарной клиникой, карантинной зоной и вольерами и самим приютом. И второй вариант — центр гуманного обращения с животными. В нем будут работать специалисты, цель которых найти новый дом брошенным животным.

На территории приютов второго типа, помимо мест содержания животных, административных блоков и ветклиники, разместят общественные пространства для гостей.

Обе модели предполагают размещение до 220 псов, 30 щенков и 50 котов.