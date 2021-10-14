Собянин анонсировал розыгрыш 10 квартир среди вакцинированных от коронавируса

Со следующей недели в Москве будут разыграны 10 квартир в течение пяти недель для прошедших вакцинацию от коронавируса, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течении пяти недель всем, кто сделает прививку (от коронавируса — прим. ред.)», — сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

Фрагмент интервью был размещен в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 6712 новых случаев коронавируса. Умерли 72 человека. Число заболевших в городе в последний месяц растет. По словам Собянина, новые антиковидные меры могут быть введены в Москве. Но город не будет останавливаться из-за пандемии.

Осенняя волна коронавируса в столице сложная и с сильной динамикой, подчеркнул Собянин. В Москве рост заболеваемости находится на уровне 20-30%.