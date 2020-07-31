10 км пути, речные микроорганизмы и трехмерная карта: как стартовала Большая норильская экспедиция

29 июля на Таймыре стартовала Большая норильская экспедиция, организатором которой выступило Сибирское отделение Российской академии наук. Вместе с учеными на место исследования отправилась группа журналистов, в составе которой, и команда нашей редакции.

В течение месяца 30 учёных будут собирать образцы почвы, воды и донных осадков в окрестностях Норильска и отправлять их в лаборатории на анализ, чтобы уже позднее сформировать новые природосберегающие принципы и подходы для промышленных компаний, оперирующих в Арктике.

Руководитель полевого этапа экспедиции, сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) Николай Юркевич рассказал, что всего в полевом этапе задействовано пять отрядов: наземные экосистемы, гидробиология, био- и зооразнообразие, донные осадки и многолетнемерзлые грунты.

«В первый день стартовали 2 отряда: геофизический и наземные экосистемы», — добавил Юркевич. «Геофизический отряд в составе 4 человек будет работать в районе ТЭЦ-3, дальних поездок у него не планируется. А у второго отряда будет несколько дней на реках Далдыкан и Амбарная, а далее уже дальние заброски (в том числе к Карскому морю и в район Кресты)».

Экспедиция, организованная СО РАН по приглашению «Норникеля», началась по плану, когда передвижные отряды выехали в район ТЭЦ-3. Геофизики приступили к исследованию структуры земли и созданию трехмерной карты, а остальные — к выбору фоновых точек для сбора проб в акватории реки Далдыкан.

Группа, собирающая донные осадки, поясняет: «Сбор необходимо проводить в перчатках, и нельзя использовать даже простые средства от насекомых, чтобы исключить влияние на результаты измерений». Эксперты извлекают со дна ручья черную субстанцию, похожую на нефть, но понюхав, делают заключение, что это что-то органическое. Все образцы тщательно упаковывают и маркируют, чтобы позже отправить на анализы.

Чуть дальше работает отряд, который берет пробы воды и микроорганизмов. Воду фильтруют и разливают по пробиркам, а с образцами микроорганизмов все сложнее. Для каждой точки нужно сделать два набора по пять пробирок с разной питательной средой. Это делается для того, чтобы к моменту попадания в институт микроорганизмы успели достаточно размножиться для проведения исследования.

«Дальше с ними уже работают микробиологи», — говорит Ирина Иванова, старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН из Томска. «Они считают их на определенном приборе. А также при необходимости из этих ампул микроорганизмы можно пересадить на твердые среды».

На второй день передовой отряд экспедиции успешно добрался до одной из ключевых точек маршрута — к месту впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан. Чтобы детально изучить, какие изменения происходят в составе воды, ученые сначала взяли пробы воды там, где не было загрязнения, а затем — ниже по течению, где нефтепродукты попали в реку.

В это время почвоведы продолжали выкапывать фрагменты грунта, а специалисты ботанического профиля — описывать растения на местности. Ученые выявили на территории два наиболее распространенных вида: иву и хвощ (трава). Их части также собрали для химического анализа, чтобы сделать выводы о состоянии флоры.

«При сборе растений главное — собирать образцы одного вида, годичный побег и листья», — подчеркивает Игорь Махатков из НИИСХ Крайнего Севера. «Точка у всех специалистов одна. И на одной точке все вместе работают, чтобы потом сложить общую картину».

За два дня полевых работ отряд ученых уже прошел порядка 10 километров по берегу ручья Безымянный и реки Далдыкан. В ближайший месяц эта и другие спецгруппы продолжат свое движение по территории Таймыра, а мы — свой рассказ о ходе уникального комплексного исследования.