10 часов в прямом эфире: «Добро против коронавируса»

5 апреля прошел уникальный десятичасовой прямой эфир с известными музыкантами, артистами, бизнесменами и представителями благотворительных фондов на тему взаимопомощи в период пандемии. Марафон инициировали волонтёры «Норникеля», эфир прошёл на радиоволне 97.2 FM. Организаторы назвали его «Добро против коронавируса» и целый день говорили о том, как ведут себя в России неравнодушные люди и социально ответственные организации.

«Этот радиомарафон — инициатива корпоративных волонтеров «Норникеля», — рассказала директор Департамента социальной политики компании Светлана Ивченко. «В условиях самоизоляции мы ищем новые форматы, как поддержать друг друга, создать хорошее настроение и нести добро. Думаю, это хороший пример того, как сегодня можно продолжать делать то, к чему лежит сердце и душа».

Во время эфира ведущие связались по скайпу и телефону с более чем 50 людьми разных возрастов и профессий. Арина Шарапова, Андрей Макревич, Яна Чурикова, Гоша Куценко и другие знаменитости рассуждали в прямом эфире о том, что ждет нас после окончания пандемии, и как сегодня нужно бороться с распространением инфекции. А волонтеры из разных уголков страны делились своим опытом деятельности на передовой.

Источник фото: телеканал «360»

Наталья Конухина, доброволец из Мончегорска призналась: «Я шью маски днем и ночью, у меня уже готово больше 100 штук, которые я скоро передам сотрудникам «Норникеля». Кроме этого, я хожу к пенсионерам. И хотела бы пожелать всем такой жизнерадостности, как у моей подопечной, которой 92 года».

Главный специалист Управления благотворительных программ «Норникеля» Ольга Тухватуллина из Норильска рассказала: «Наши волонтеры сейчас принимают участие в таких акциях, как формирование продуктовых наборов и товаров первой необходимости для людей, которые оказались в изоляции».

«Большая часть сотрудников переведена на удаленную работу, но мы круглосуточно остаемся на связи», — подчеркнул Артур Андреев, главный специалист Общего центра обслуживания «Норникеля». «Я думаю, что после окончания пандемии мы будем еще более сплоченными».

«Мы объединились с Союзом Добровольцев Забайкальского края и совместно будем возить пожилым людям продукты, разговаривать с ними по телефону, а также делать видео-уроки, чтобы показывать бабушкам и дедушкам, как работают онлайн-платежи ЖКХ», — добавила Жанна Медведева, ведущий специалист направления региональных программ Быстринского горно-обогатительного комбината из Читы.

Источник фото: телеканал «360»

Представители благотворительных фондов и НКО рассказали в прямом эфире, какая помощь сегодня необходима их подопечным, а сотрудники крупных компаний, которые уже помогают нуждающимся, представили слушателям свои успешные кейсы.

Телеведущая Арина Шарапова отметила: «То, что сейчас происходит — это очень важно! Все фонды объединены, все сердца устремлены в одну сторону. Нам всем сейчас нужно терпение, но то, что люди делают — это грандиозно! Все небезучастны, и это объединяет. Спасибо «Норникелю», в том числе».

К объединяющему радиомарафону на протяжении дня присоединялись многочисленные эксперты и волонтеры, а также на прямую связь со студией вышел вратарь футбольного клуба «Динамо» и сборной России Антон Шунин.

Источник фото: телеканал «360»

«О помощи часто не принято говорить вслух, иногда сомневаешься, нужно ли рассказывать о своих добрых делах», — признался Антон Шунин. «С одной стороны, можно помогать молча, но, с другой — если я расскажу об этом, значит есть шанс, что кто-то меня услышит и тоже начнет помогать».

О том, насколько ценен вклад каждого человека говорил и заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов, и актриса Диана Пожарская, которая процитировала в прямом эфире отрывок из книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».