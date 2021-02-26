Россияне заявили о страхе потерять работу во время пандемии

Консалтинговая компания Edelman провела глобальное исследование, посвященное доверию к политическим институтам и страхам в период пандемии. Почти 80% опрошенных россиян заявили о боязни изменения условий труда.

Опрос проводили в октябре–ноябре 2020 года среди более 33 тысяч респондентов трудоспособного возраста из 28 стран.

Неуверенность в работодателе стала главной тревогой россиян в период пандемии, отметил РБК. 79% опрошенных обеспокоены стабильностью своего трудоустройства, а 43% признались, что боятся потерять работу.

Вторым из наиболее частых страхов россиян стала возможность утраты гражданских свобод. Этот вариант выбрали 61% респондентов.

Примерно столько же (60%) заявили о боязни заразиться коронавирусом. Треть опрошенных (34%) назвали COVID-19 прямой опасностью.

Главной задачей для государства опрошенные определили улучшение системы здравоохранения. Второй по популярности наказ — повышение качества образования. Замыкает тройку борьба с бедностью.

Также опрос показал, что россияне не рассматривают СМИ и чиновников в качестве достоверных источников информации. Наибольшее доверие вызывают ученые (65%) и собственный работодатель (53%).