Сугробы в Москве за сутки выросли до полуметра. Это рекорд с начала зимы

Сугробы в Москве за сутки выросли с 47 до 49 сантиметров. Это рекорд для нынешней зимы. Сейчас, по данным метеобюро столицы, снежный покров в два раза превышает среднеклиматическую норму начала февраля.

По данным специалистов, 1 февраля днем в Москве температура будет около нуля градусов, местами возможен мокрый снег и гололедица, сообщил «Интерфакс».

В середине недели начнется похолодание. К пятнице морозы достигнут -10…-12 градусов. В субботу будет еще холоднее — до -12…-14 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец у себя в Instagram отметил, что февраль должен быть довольно мягким, с умеренным количеством осадков, без сибирских морозов.

Как пояснил специалист, причина — в преобладании западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения. Это, по его словам, обеспечит жителей региона относительно высоким температурным фоном.

«Наибольшая аномалия тепла ожидается в начале месяца, к середине февраля возможно одно арктическое вторжение, из-за чего положительное отклонение будет уменьшатся», — добавил он.

При этом в конце календарной зимы станет немного теплее показателей метеостатистики. Среднемесячное значение температуры, по прогнозу Тишковца, составит около -5 градусов.