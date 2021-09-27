Маткапитал для части россиян предложили отменить

Материнский капитал не нужно выдавать богатым людям, так как в этом нет необходимости. Смысл помощи государства матерям состоит в том, чтобы стимулировать рождаемость. В случае с обеспеченными семьями он теряется.

Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

«Я считаю, что материнский капитал людям богатым давать особого смысла не имеет. Поскольку они имеют достаточно средств… Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей», — сказал Анатолий Аксаков.

Он признался, что частично поддерживает предложение Русской православной церкви (РПЦ), выступившей против предоставления маткапитала семьям, воспользовавшимся услугами суррогатных матерей.

«Если это касается богатых людей, то, конечно, не нужно давать маткапитал», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал суррогатное материнство вмешательством в богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Он предложил деньги надо вкладывать в профилактику бесплодия.