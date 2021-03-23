Россиянам назвали причины отказа в выплате детских пособий

Россиянам без официального дохода могут отказать в выплате пособий на детей от трех до семи лет. Исключения из этого правила есть, но их не так много.

Специалисты рассказали агентству «Прайм», что на дотацию не стоит рассчитывать родителям без зарплаты, дохода от предпринимательской деятельности или пенсионных выплат. Исключение составит уход за ребенком младше трех лет или инвалидом, а также некоторые социально сложные ситуации и статус безработного, не превышающий полугода.

Претендовать на пособие нельзя, если в семье больше одного автомобиля. Многодетных и семей с детьми-инвалидами правило не касается: им «разрешено иметь более одного транспортного средства и получать выплаты от государства».

Необходимо, чтобы получатель пособия фактически ухаживал за ребенком. Если же он работает по сокращенному на небольшое время графику, а за детьми в это время присматривает другой человек, выплату вполне могут отобрать или попросту не дать.

Право на получение ежемесячного пособия имеет лицо, которое ухаживает за ребенком и при этом не находится в отпуске по уходу за ним.

Не получат выплату и те семьи, у которых есть несколько квартир или домов метражом более 24 квадратных метров на человека в квартире и 40 «квадратов» — в доме. Даже если доход родителей при этом ниже прожиточного минимума.

В настоящее время выплаты начисляют, если их получатель одновременно находится в отпуске по уходу за ребенком и работает неполный рабочий день или на дому. Законом не определено, сколько максимально длится такой рабочий день.