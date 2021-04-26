Соловьев посмеялся над украинским журналистом после слов о жителях Донбасса

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев обсудил с Общественной службой новостей слова львовского коллеги Остапа Дроздова о том, что переселенцы с Донбасса не поддаются «украинизации».

Дроздов заметил, что переселенцы с Донбасса приезжают на Украину с привычками «русифицированного, колонизированного» субъекта и распространяют их на окружающих.

Соловьев напомнил, что Дроздов не так давно по-другому относился к русскому языку и культуре, а до Евромайдана у него была другая идеология.

«А теперь продолжает говорить на некой версии суржика, а не литературном украинском языке. И прославился он своими совершенно человеконенавистническими нацистскими взглядами. Чему удивляться? Посмотрите на него и послушайте: он глубоко несчастный человек. Ему нужна помощь, сперва прокурора, а потом врача», — отметил телеведущий.