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    20 февраля 2022, 12:18

    Как сквозь плитку провалилась. Россиянка ушла под землю на глазах прохожих

    Девушка провалилась под землю на глазах у брата в Губкине

    Ольга Назаркина

    Жительница города Губкин на глазах прохожих провалилась под землю. По словам брата пострадавшей, сестра упала на глубину больше двух метров прямо на трубы, а сверху на нее продолжила падать плитка.

    «Вот так у нас работают коммунальные службы. Будет писать жалобу в прокуратуру», — заявил молодой человек, добавив, что сам боится ходить по такой плитке, потому что чувствует, как у него земля уходит из-под ног.