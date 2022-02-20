Как сквозь плитку провалилась. Россиянка ушла под землю на глазах прохожих

Жительница города Губкин на глазах прохожих провалилась под землю. По словам брата пострадавшей, сестра упала на глубину больше двух метров прямо на трубы, а сверху на нее продолжила падать плитка.

«Вот так у нас работают коммунальные службы. Будет писать жалобу в прокуратуру», — заявил молодой человек, добавив, что сам боится ходить по такой плитке, потому что чувствует, как у него земля уходит из-под ног.