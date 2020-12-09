В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает рассмотреть полный запрет суррогатного материнства в России.

Об этом заявил председатель комиссии Федор Лукьянов на слушаниях в Общественной палате.

«Комиссия […] считает необходимым рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России», — отметил Лукьянов. Его слова приводит «Газета.ru».

Шагами к этой цели, по словам Лукьянова, могут стать запрет коммерческого суррогатного материнства, а также запрет использования суррогатного материнства иностранными гражданами, не состоящими в браке людьми и одинокими мужчинами и женщинами.

В начале декабря в Общественной палате предложили запретить рекламу услуг суррогатного материнства и участие в программе иностранцев. В Госдуме планируют рассмотреть предложение «в контексте национальной безопасности», заявил депутат Николай Земцов. При этом, по словам члена Общественной палаты Павла Пожигайло, для россиян возможность рождения ребенка с помощью суррогатной матери останется.