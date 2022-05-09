Правительство направило Путину предложения о допиндексации пенсий

Правительство России направило президенту Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации социальных пособий и пенсий. Об этом РИА «Новости» сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Минтруд отправил свои предложения правительству, а оно представило их президенту», — сообщил он.

Глава ведомства отметил, что эти решения помогут снизить показатели бедности в стране.

«Конкретные параметры предложений все еще находятся в обсуждении», — заявил Котяков.

Ранее глава Минтруда сообщал Путину, что ситуация с безработицей в России вышла на плато. Около 675 тысяч россиян встали на учет как безработные, а всего безработных граждан около 3,1 миллиона человек.

Издание RT сообщало, что в России остаются вакантными около двух миллионов должностей.