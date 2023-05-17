17 мая 2023, 17:37
«Золотой Рог»: самые востребованные профессии в Приморском крае — в сельскохозяйственной сфере
В Приморском крае в ближайшие 10 лет будут востребованы в сельском хозяйстве, туристической сфере, рыболовстве и машиностроении. Об этом сообщил «Золотой Рог».
Абитуриентам посоветовали обратить внимание на профессии зоотехника, агрохимика, технолога пищевых продуктов, ветеринара, мастера животноводства. А также рыбовода, судоводителя, технолога рыбопромышленного оборудования.
Реклама
Кроме того, будут востребованы менеджеры по бронированию, гиды-переводчики, турагенты, администраторы гостиницы, строители и инженеры.
Вузы
Реклама
Реклама