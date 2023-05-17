Образование 17 мая 2023, 17:37 «Золотой Рог»: самые востребованные профессии в Приморском крае — в сельскохозяйственной сфере

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В Приморском крае в ближайшие 10 лет будут востребованы в сельском хозяйстве, туристической сфере, рыболовстве и машиностроении. Об этом сообщил «Золотой Рог».

Абитуриентам посоветовали обратить внимание на профессии зоотехника, агрохимика, технолога пищевых продуктов, ветеринара, мастера животноводства. А также рыбовода, судоводителя, технолога рыбопромышленного оборудования.

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Кроме того, будут востребованы менеджеры по бронированию, гиды-переводчики, турагенты, администраторы гостиницы, строители и инженеры.

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