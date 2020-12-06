Зимняя сессия в вузах пройдет онлайн

«Многие студенты, наверное, хотели бы, но не отменим. Другой вопрос — то, как она пройдет», — отметил он.

Согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендуется провести в онлайн-формате.

«Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате», — добавил Фальков.

Из-за коронавируса только 37% вузов и их филиалов в России перешли на дистанционное обучение, написало агентство Ura.ru. Если точнее, 478 вузов и филиалов.

Ранее иностранным студентам, которые учатся в российских вузах, предложили взять академический отпуск или дополнительные занятия после возвращения в страну. Это правило действует, если их университеты не перешли на дистанционное обучение. Ряд специальностей не допускает удаленку, например медицинские и инженерные направления.

В России никогда не откажутся от традиционной системы образования. Сейчас онлайн-обучение — вынужденная мера из-за пандемии коронавируса. Накануне Севастопольский государственный университет частично перешел на дистанционный формат обучения. При этом традиционный формат сохранится для дисциплин, курсов и практик, требующих специального оборудования.

Пандемия коронавируса в России отступит в конце 2021 года, допустил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.