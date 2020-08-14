Жителям России рассказали, как оставить ребенка на дистанционном обучении

PR-менеджер домашней школы Ксения Славщик отметила, что иногда такое решение вызывает опасения за ребенка. Она пояснила, что в обучении на дому нет ничего страшного.

«Часто у родителей возникают опасения, что это слишком серьезное решение, которое необратимо меняет всю жизнь. На самом же деле, ученик имеет полное право вернуться на очное обучение в любой момент», — подчеркнула специалист.

Уточняется, что есть две формы такого обучения — домашнее и семейное. Так, при домашнем обучении ответственность за ребенка берет школа. Учреждение предоставляет ему учителей, индивидуальный план занятий, учебники и пособия.

В случае семейного обучения за образование ребенка отвечают родители. Однако ученик должен проходить аттестацию в школе. Определившись с подходящим видом дистанционки можно обратиться в департамент образования в своем регионе и получить список учреждений, в которых есть условия для такого формата. После этого нужно обратиться в школу и заполнить заявление на имя директора.

В рамках обучения родители имеют право контактировать с учителями и консультироваться по поводу интересующих вопросов. Ряд предметов школьник может посещать вместе с классом.