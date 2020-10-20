Школьные каникулы в Санкт-Петербурге могут продлить

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина провела встречу с председателем городского родительского комитета Михаилом Богдановым. Он сообщил о планах продлить школьные каникулы по причине распространения коронавируса.

Председатель городского родительского комитета уточнил, что вероятнее всего отдых учеников закончится не 5 ноября, а 9 ноября, пишет сайт «Петербургский дневник».

«За это время будет вестись мониторинг эпидемиологической ситуации, Роспотребнадзор будет следить за этим и лишь после этого будут приниматься дальнейшие решения о, возможно, каком-то частичном применении дистанционной формы обучения», — отметил Богданов.

Речь идет не обо всех среднеобразовательных учреждениях, а об отдельных классах или конкретных школах. В настоящее время никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было.