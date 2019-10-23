Жители Московской области оказались на третьем месте по числу заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020», отправив более девяти тысяч анкет. В общей сложности из различных регионов России и 60 стран мира поступило более 150 тысяч заявок. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

На данный момент первое место по количеству участников среди регионов России занимает Москва. Жители столицы подали 19,26% от общего количества заявок на конкурс. Второе место — Санкт-Петербург, жители которого подали 8,14% от общего количества анкет. Тройку лидеров замыкает Московская область — ей принадлежит 6,13% заявок от 9291 жителей региона.

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«Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что сразу после окончания регистрации на участие — 28 октября — начнется дистанционный этап конкурса.

«Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал», — добавил он.

Дистанционный этап завершится в декабре 2019 года. Вслед за ним состоятся очные полуфиналы, которые будут проводиться в восьми федеральных округах. Завершится конкурс «Лидеры России» в марте–апреле 2020 года. Именно тогда пойдет суперфинал, на котором наградят победителей. Они получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.