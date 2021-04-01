Жители Петербурга за несколько часов подали более 21 тысячи заявок в школы

Жители Санкт-Петербурга за несколько часов подали 21 030 заявок в первые классы, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по образованию.

Для того, чтобы отправить ребенка в школу, родителям нужно оформить соответствующее заявление. Это можно сделать несколькими способами. Более трех тысяч документов на прием в первый класс приняли в МФЦ, а почти 18 тысяч в РПГУ — региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Уточняется, что запись будут вести до 30 июня.