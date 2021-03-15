Жители Петербурга встали на защиту учителя-тиктокера

Жители Санкт-Петербурга приняли участие в опросе, запущенном ИА «Невские новости». Людям предложили поделиться своим отношением к тому, что местный учитель ведет свой TikTok-аккаунт.

Жительница города по имени Дарина работает преподавателем два года. Осенью она начала выкладывать в соцсеть ролики о «суровых учительских буднях». Девушка шутит о проверке тетрадей с неразборчивым почерком и тяжелом графике работы.

Руководство учебного заведения, в котором работает педагог, не оценили такую креативность. Учителя обвинили в нарушении морального кодекса. Ее попросили не снимать видео для TikTok и закрыть свои соцсети. Уточняется, что фото девушки с мужем в халатах из отеля были приравнены к интимным снимкам.

В настоящий момент 70% респондентов заявили, что не видят ничего плохого в блогерской деятельности преподавателя. Четверть опрошенных отметили, что учителям лучше создавать более серьезный контент. Лишь 5% проголосовали против ведения TikTok педагогом.