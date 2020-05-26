Жители Москвы смогут участвовать в рассмотрении жалоб за штрафы

В Москве граждане смогут присутствовать при рассмотрении своих жалоб на штрафы по несоблюдению самоизоляции. Присоединиться к процессу они смогут дистанционно.

Об этом заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Также можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы», — сказал он.

Он отметил, что «понятные жалобы с подтверждением», например, гражданин был в больнице или делал КТ, будут рассматриваться и аннулироваться оперативно.

С 20 апреля по 26 мая столичные суды зарегистрировали 1859 обжалований, пишет ТАСС. Большая часть оспаривается по статье «Необеспечение режима самоизоляции». Отмечается, что около 10% исков связаны с работой приложения «Социальный мониторинг».

С начала эпидемии столичным жителям разрешили лечиться от коронавируса дома. Чтобы граждане соблюдали изоляцию, им устанавливают мобильное приложение «Социальный мониторинг».

Если пользователь не ответит на запрос в приложении, ему грозит штраф. Однако некоторые пользователи пожаловались, что от него больше вреда, чем пользы. Приложение не всегда работает корректно, и наблюдаются постоянные сбои, из-за чего штрафы, формирующиеся автоматически, не всегда справедливы.

Ранее стало известно, что штрафы пользователям приложения массового отменять не будут.