Жители Дубны меняют профессию. Какие курсы популярны у предпенсионеров наукограда?

В Дубне люди предпенсионного возраста доказывают на личном примере, что учиться никогда не поздно. Проект «Демография» федеральной программы «Старшее поколение» помогает им получить новую профессию.

Жительница Дубны Ольга Решетова по образованию учитель биологии, но большую часть жизни она проработала на складе. Сейчас женщина находится в поисках работы. Прогресс не стоит на месте, появляются новые программы, с которыми Ольга познакомится на курсах профессионального обучения.

«Я не бухгалтер сама, для меня многие понятия сложны. Вот как раз преподаватель все объясняет на пальцах, чтобы люди, которые этого не знают, смогли понять логику и принцип построения работы», — сказала Ольга Решетова.

Источник фото: телеканал «360»

Список профессий, которым можно обучиться, есть на сайте Министерства социального развития Московской области. В Дубне популярностью пользуются курсы ландшафтного дизайна, дизайна интерьера, кадрового менеджмента и маникюра.

Источник фото: телеканал «360»

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Часто людей предпенсионного возраста объединяют в группы с молодежью. В центре занятости считают, что разным поколениям интереснее заниматься вместе.

«Есть свои нюансы, конечно, в том плане, что им немножко сложнее усваивать материал. Они должны еще преодолеть психологический барьер, потому что очень давно обучались. И это сложность. Но тем не менее большинство из них очень хорошо вливаются в учебу и усваивают материал», — отметила главный менеджер образовательного центра «Дубна» Ирина Узикова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Дубне в рамках федерального проекта «Старшее поколение» проходит обучение уже вторая группа. Число желающих постоянно растет. Если в первом наборе учились 20 человек, то теперь их количество увеличилось до 30.

«По Московской области в этом году мы должны обучить 1901 человека. Последующие годы то же самое — до 2024 года. Будет обучено более 11 тысяч человек. На эту программу в Московской области выделено более 130 миллионов, на наш центр занятости — около 1,7 миллиона, деньги нами освоены», — рассказала директор дубненского центра занятости населения Ирина Гогенко.

Учеба продлится до декабря, потом все слушатели курсов получат документ, свидетельствующий об окончании обучения.