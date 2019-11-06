Жить в родном городе до конца. Студенты выступили против территориальных ограничений на работу

Чтобы компенсировать недостаток специалистов, регионы могут сейчас обучать студентов по целевым программам. Заставлять возвращаться в родной город после того, как студент отучился за свой счет, некорректно. Об этом заявила заместитель председателя Всероссийского студенческого союза Лейла Вышегурова.

«Если мы говорим о случаях, когда регион направляет и платит за то, что ты учишься, и ты потом по закону должен вернуться и отработать там определенное количество времени. Ты выплачиваешь региону то, что он за тебя оплатил. Но люди идут на это осознанно, понимая все обязательства, которые ты должен выплатить», — отметила Вышегурова.

Возвращать выпускников, которые отучились в другом регионе не по целевым программам, за свой счет, зачастую еще и на платном, некорректно, считает Вышегурова.

Мы не можем людей территориально ограничивать, где они будут работать, как они будут жить. То, что я родилась в Алтайском крае, не означает, что я не должна из него выезжать и до окончания жизни работать там Лейла Вышегурова.

Вопрос о трудоустройстве выпускников поднял министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на заседании Совета при президенте по русскому языку. По его словам, только 60% выпускников работает по специальности по окончании вуза.

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Одновременно с этим существует нехватка специалистов в регионах. В связи с этим председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский предложил после окончания профильного вуза возвращать готового специалиста на малую родину.

«У него есть некие обязательства, которые он должен выполнить с одной стороны, с другой стороны, будущий работодатель, местные органы власти, они заинтересованы в том, чтобы их кандидатура, получив образование, к ним вернулась, поэтому они создают для него условия», — сказал Рязанский РЕН ТВ.