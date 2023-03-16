Образование 16 марта 2023, 11:56 Жилые блоки для семейных студентов будут предусматривать при строительстве вузовских общежитий

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При строительстве новых кампусов мирового уровня для семейных студентов необходимо предусматривать отдельные блоки. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, такая мера позволит поддержать молодые семьи, поскольку около трети всех браков заключают, когда невеста еще учится. А вот с детьми студенты не торопятся. Отчасти из-за того, что у них нет собственного жилья. Семейные общежития помогут решить эту проблему.

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«Именно поэтому сегодня так важно поддерживать студенческие семьи, создавать условия для вступления в брак и рождения детей. И этот вопрос — поддержка молодой семьи в принципе — является одним из приоритетных в деятельности Комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи», — рассказала Анна Кузнецова.

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Она добавила, что для Калужского филиала Бауманки строят четыре корпуса общежитий. И одно из них будет полностью семейным, состоящим из квартир, рассчитанных на семью с детьми. Но заселять будут и пары без ребенка. Но обязательно тех, кто официально зарегистрировал брак. Кроме того, отдавать предпочтение будут тем семьям, где оба члена студенты.

Напомним, Минобрнауки внесло требование о создании семейных общежитий в стандарт инновационной образовательной среды. Их будут создавать во всех новых кампусах.

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