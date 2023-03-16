Образование 16 марта 2023, 11:50 Желание изучать восточные языки выросло среди российских студентов

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Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что английский язык остается по-прежнему самым популярным среди студентов, однако в последнее время все чаще учащиеся начинают изучать восточные языки.

Прежде всего растет доля студентов, желающих изучать китайский язык.

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«Количество студентов, желающих изучать китайский язык, за последний год удвоилось. Такие данные есть у нас в РГСУ. При этом английский по-прежнему остается самым востребованным, но интерес к китайскому как второму языку растет», — сказал Алиев.

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Также на 15% увеличился интерес к изучению арабского и корейского языков.