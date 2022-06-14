Правительство России выделит дополнительные 63 миллиарда рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов 34 школ Хабаровского края, Мурманской области, Бурятии и Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Бесплатным горячим питанием обеспечены 99% школ, почти 40 тысяч образовательных учреждений. К 1 сентября 2023 года его должны получать ученики начальных классов всех российских школ, отметил Мишустин. В рамках госпрограммы «Развитие образования» регионы, создав необходимые условия в школах, получают субсидии из федерального бюджета. В 2022 году на эти цели будет выделено более 63 миллиардов рублей, отметил он.

«Прошу контролировать весь процесс, и конечно, качество еды. Здоровье детей — главный приоритет», — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.