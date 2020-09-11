Завершилась приемная кампания в вузах. Чем она запомнилась?

В 2020 году абитуриенты осознаннее подходили к выбору специальности. Так считает ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин. Он также отметил, что некоторые из бывших школьников подавали согласие на зачисление в несколько вузов.

«Главное отличие — абитуриенты более осознанно подходили к специальности. Много было уточняющих вопросов. Подавали согласие не в один вуз в этом году, а в несколько. Мы выявляли их, работали с другими вузами. Шаткая ситуация такая», — пояснил Итин.

Помимо этого будущие студенты активно себя вели, за несколько минут подавали заявления о согласии на зачисление. Это слова проректора по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Елены Разинкиной.

В нынешнюю приемную кампанию заметно возрос интерес иностранных граждан к обучению в России, отметил директор центра организации приема Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова Алексей Кузьмин. Он связал это с возможностью подать документы онлайн. По мнению эксперта, если абитуриенты и не поступили, хотя бы изъявили желание.

В учебном году 2020/21 российские вузы вернулись к очной системе обучения.