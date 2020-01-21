Заслуженный учитель России выступил против «педагогической тайны»

«Эта идея необдуманная, начетническая, неуместная в наших условиях. Педагоги должны соблюдать педагогическую этику. Только одним этим пунктом охватывается все, что предлагает ввести данная инициатива. У нас еще есть и в уголовном кодексе статья соответствующая, еще есть школьные локальные акты. Эти регуляторы избыточны. Надо соблюдать то, что мы имеем», — выразил Снегуров свою позицию.

Также он отметил, что «многое проникает в соцсети независимо от педагогов», а подобное нововведение позволит «обвинять педагогов в том, что они не сохранили какую-то тайну» и спровоцирует конфликты.