21 января 2020, 14:44
Заслуженный учитель России выступил против «педагогической тайны»
Рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России предложила ввести понятие «педагогической тайны». Оно запрещает преподавателям разглашать диагнозы или особенности развития учеников без согласия родителей. Заслуженный учитель России Александр Снегуров прокомментировал эту инициативу для радиостанции «Говорит Москва».
«Эта идея необдуманная, начетническая, неуместная в наших условиях. Педагоги должны соблюдать педагогическую этику. Только одним этим пунктом охватывается все, что предлагает ввести данная инициатива. У нас еще есть и в уголовном кодексе статья соответствующая, еще есть школьные локальные акты. Эти регуляторы избыточны. Надо соблюдать то, что мы имеем», — выразил Снегуров свою позицию.
Также он отметил, что «многое проникает в соцсети независимо от педагогов», а подобное нововведение позволит «обвинять педагогов в том, что они не сохранили какую-то тайну» и спровоцирует конфликты.