Образование 25 мая 2023, 18:44 Заслуженный учитель России Соболев: серебряная медаль должна давать выпускникам преимущества при поступлении

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Мотивацией к получению серебряной медали для выпускников могут стать преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщил заслуженный учитель России Лев Соболев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, в противном случае такая медаль станет очередной «цацкой» и у школьников не будет никаких стимулов к ее получению.

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Отмечается, что о возвращении серебряной медали в школы с нового учебного года заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.