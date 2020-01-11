Заслуженный учитель России оценил решение о новых отметках в школьных аттестатах

Отметки по музыке, ИЗО и физкультуре решили заменять в аттестатах на «зачет» и «незачет». Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург заверил «360», что это очень разумное решение, которое сделает менее формальной школьную жизнь.

«Я считаю, что это очень разумное и своевременное заявление. Здесь есть много таких вещей, которые надо понимать. Сегодняшнее образование, к счастью, вариативно. Существуют профильные классы и классы предпрофильной подготовки, где старшеклассники уже определились со своей будущей судьбой и карьерой», — отметил Ямбург.

Он пояснил, что на завершающий этапах образования ученики старших классов занимаются тем, что им интересно. Школьники уделяют больше внимания тому, что будет иметь значение для дальнейшей специальности. Педагог также добавил, что в крупных городах есть такая практика, когда вузы открывают по выходным свои лаборатории для ребят. Учащиеся могут «посмотреть современное оборудование» и поработать.

«Все это занимает массу времени, поэтому предметы, как физическая культура, живопись и так далее важны для культуры человека, но на самом деле „зачет“ и „незачет“ в старших классах, это абсолютно нормально. Но обращаю ваше внимание, что решать будет школа и это тоже правильно», — подчеркнул учитель.

В качестве примера Ямбург привел свой личный опыт и рассказал, что по одному из направлений у него есть художественно-графические классы.

«Там дети занимаются живописью, графикой, лепкой и так далее. Они будут поступать именно в художественное училище, соответствующие вузы, и там сам Бог велел поставить отметки. В этой ситуации это абсолютно нормальное, толерантное и своевременное решение», — заверил он.

Также педагог отметил, что кроме обычных и профильных классов существуют специальные подразделения на базе клиник, где также обучаются дети.

«Формально они не могут получить аттестат, если нет отметки по физкультуре. Ну какая там физкультура, если у них то химиотерапия, то капельницы, то что-то еще. Поэтому, преодолевая эту формальную процедуру, чтобы поставить отметку, заставляют детей писать рефераты по физической культуре. Кому это нужно?» — задался вопросом Ямбург.

В заключение он добавил, что отмена отметок облегчит жизнь детям и сделает школьную жизнь более насыщенной, интересной и менее формальной.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что в школьных аттестатах заменят оценки по музыке, ИЗО и физкультуре на «зачет» и «незачет». По ее словам, несправедливо ставить ребенку тройку только по причине отсутствия музыкального слуха.