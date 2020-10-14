Заслуженный учитель России оценил идею ввести тьюторство в Москве

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург оценил идею мэра Москвы Сергея Собянина ввести тьюторство в городских школах. Он считает, что ее реализация требует обеспечения кадрами и финансами.

Накануне глава столицы заявил, что в школах города появится новый вид преподавания под названием тьюторство. Студенты старших курсов педагогических вузов будут занимать места учителей старшего возраста, которых по причине пандемии перевели на дистанционный формат работы. Помощь тьюторам будут оказывать опытные педагоги.

По мнению Ямбурга, воплотить планы в реальность будет проблематично, хотя инициатива заслуживает внимания, пишет ИА Nation News.

«Идея благородна — пожилых людей хотят перевести на дистанционную работу. С детьми, которые учатся оффлайн находятся студенты-тьюторы. Но в это я пока не верю», — признался специалист.

Эксперт пояснил, что найти таких тьюторов будет нелегко, а их квалификация может вызывать вопросы. Еще одна проблема — нехватка денежных средств. Нововведение требует двойной оплаты. Это может оказаться не по карману учебным учреждениям.