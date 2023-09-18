Образование 18 сентября 2023, 16:13 Заслуженный учитель России Ямбург положительно оценил стремление школьников подработать

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Многие школьники стремятся подработать во время учебного года, и это неплохо, если процессы организованы сбалансировано. Об этом заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, подработка позволяет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, такое совмещение позволяет закалить характер. Евгений Ямбург подчеркнул, что главное — успевать осваивать учебную программу. Потому что работать — похвальное стремление, но не в ущерб школе.

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«Ученик вырабатывает волю, целеустремленность и умение концентрироваться, грамотно распоряжаться своим временем и финансами», — подытожил заслуженный учитель.

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