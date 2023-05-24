Образование 24 мая 2023, 18:08 Заслуженный учитель России Ямбург поддержал идею изучения африканских языков в школе

Читать 360tv в

Несколько московских школ рассматривают идею введения африканских языков в образовательную программу, эту инициативу поддержал заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Об этом сообщило НСН.

По словам педагога, африканские языки не заменят международного английского. Зато помогут знакомству школьников с традициями и культурой его носителей, расширят кругозор детей.

Реклама

«Как говорится, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Ничего плохого в этом нет. Но надо понимать, что базовым должен оставаться английский, поскольку этот язык сегодня международный, как латынь в средние века, язык науки и так далее. А потом ребята могут учить и африканские языки», — подчеркнул Евгений Ямбург.

Авторы: