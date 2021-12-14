Заслуженный учитель РФ Ямбург рассказал, как подготовить портфолио для поступления в ВУЗ

С помощью некоторых достижений ученики могут прибавить себе баллов во время поступления. Однако избавиться от экзаменов не получится. Таким мнением поделился заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Портфолио — вещь полезная, если этого не пугаться. Но заменит ли это ЕГЭ, я не очень в это пока верю. Нужно дожить до 2030 года», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что многие дети начинают собирать портфолио еще с детского сада. По его словам, участие в проектной деятельности также может добавить дополнительных баллов.