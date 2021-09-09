Заслуженный учитель раскритиковал предложение повысить зарплаты мужчинам-педагогам

Работу в школе определяет не только зарплата, но и атмосфера, и платить мужчинам-учителям больше не стоит. Такое мнение в разговоре с «360» высказала заслуженный учитель РФ, преподаватель лицея № 1525 «Воробьевы горы» Евгения Абелюк.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина ранее заявила, что платила бы учителям-мужчинам больше, чем женщинам. По ее словам, мужчины воспитывают детей просто тем, что ходят по коридорам.

Евгения Абелюк призналась, что ей не нравится идея, чтобы мужчинам платили больше. Зарплата у всех учителей должна быть адекватной, подчеркнула преподаватель. Инициатива повысить зарплату мужчинам приведет к вопросу о дискриминации.

«Это профессия творческая, там очень многое определяет не только зарплата, но и атмосфера, то в какой мере учитель может быть самостоятельным, принимать решения в зависимости от ситуации, насколько престижна профессия в обществе», — заявила она.

Преподаватель признала, что мужчины-учителя почему-то действительно пользуются у школьников большим уважением. Абелюк предположила, что это может быть связано с традициями воспитания, ведь обычно в семье основное внимание детям уделяет женщина.

«Дети любят учителей-мужчин, это правда. Но, с другой стороны, у меня был учитель географии, и он так себя вел, что уважать его было невозможно. Он был только смешон. Дети все-таки умеют адекватно оценивать учителя. И я вас уверяю, что профессионального и харизматичного учителя-женщину они будут ценить так же, как профессионального харизматичного учителя-мужчину», — заключила педагог.