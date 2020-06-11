    11 июня 2020, 17:30

    Заслуженный учитель поддержал выдачу аттестатов без сдачи ЕГЭ

    Дарья Морозова

    Выпускникам, которые не собираются поступать в вузы, сдавать ЕГЭ не обязательно. Так считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, это «абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий». «Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать? Они пойдут на работу, в колледжи», — считает Ямбург.

    Также он раскритиковал вариант с дистанционной сдачей экзаменов и назвал это «полной фикцией».