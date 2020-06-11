Заслуженный учитель поддержал выдачу аттестатов без сдачи ЕГЭ

По его словам, это «абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий». «Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать? Они пойдут на работу, в колледжи», — считает Ямбург.

Также он раскритиковал вариант с дистанционной сдачей экзаменов и назвал это «полной фикцией».