11 июня 2020, 17:30
Заслуженный учитель поддержал выдачу аттестатов без сдачи ЕГЭ
Выпускникам, которые не собираются поступать в вузы, сдавать ЕГЭ не обязательно. Так считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Об этом сообщила НСН.
По его словам, это «абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий». «Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать? Они пойдут на работу, в колледжи», — считает Ямбург.
Также он раскритиковал вариант с дистанционной сдачей экзаменов и назвал это «полной фикцией».