Заслуженный педагог РФ рассказал о пользе учебы на каникулах

Заслуженный учитель России, директор центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург рассказал, что считает учебу летом полезной, однако ее необходимо правильно организовывать. По его словам, образовательный процесс на каникулах зависит преимущественно от родителей. Об этом написало ИА НСН.

«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать, но здесь все уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате „учения с увлечением“. Школы, например, дали списки книг для чтения, если брать старшие классы, но за три дня „Войну и мир“ не прочесть. Если говорить о младших классах, то огромное количество существует развивающих игр, квестов всевозможных», — сообщил педагог.

Он добавил, что прививать любовь к чтению надо с малых лет. Малышам следует читать сказки, ставить диски с рассказами, разыгрывать перед ним спектакли. Благодаря таким действиям у детей сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру.

Другой заслуженный учитель Евгений Бунимович высказал свое мнение на тему образовательного процесса летом. По его словам, на каникулах детям лучше отложить учебники в сторону и провести это время активно и познавательно. Например, заняться физкультурой, сходить с родителями на выставки и музеи, посетить исторические места и достопримечательности.