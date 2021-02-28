Заслуженные учителя рассказали, как подготовиться к ЕГЭ за 3 месяца с нуля

ЕГЭ уже не за горами, и подготовиться к нему качественно остается все меньше времени. Однако заслуженные учителя России заверили, что и при таких сроках можно добиться хороших результатов.

«В эти три месяца не отвлекаться на развлечения и на какие-то дела, которые можно отложить. Не паниковать, но сосредоточиться. Нужно приобрести пособия, смотреть видеоуроки, лекции и консультации со специалистами», — рассказали Ura.ru заслуженные учителя Евгений Ямбург и Александр Снегуров.

Преподаватели сошлись во мнении, что за три месяца вполне можно успеть подготовиться к экзамену.

Учителя отметили, что сейчас ученикам важно вернуться к старым записям, которые были сделаны с начала подготовки к предмету. После можно порешать тестовые задания.

Снегуров добавил, что также важны консультации со специалистами. Это могут быть учителя в школе или онлайн-репетиторы. Особо замотивированные могут начать дополнительно изучать бесплатные материалы от преподавателей в интернете.

Накануне в Люберцах около 30 родителей приняли участие в пробной сдаче единого государственного экзамена. Это мероприятие проводят для того, чтобы взрослые могли понять, что в этом экзамене нет ничего страшного.