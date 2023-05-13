Образование 13 мая 2023, 11:56 Защитить диссертацию в России станет проще Глава ВАК Филиппов: в систему аттестации внесли новшества, они облегчат защиту диссертаций РИА «Новости»

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В России станет проще защитить диссертацию. Процесс облегчат новшества, которые ввели в отечественную систему аттестации научных кадров. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования (ВАК), президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

Предложения по обновлению системы аттестации внесли ВАК и Минобрнауки. Они должны облегчить деятельность организаций при создании диссертационных советов и помогут соискателям ученых степеней при защите диссертаций.

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Филиппов уточнил, что необходимую численность упомянутых советов снизили: вместо 19 человек теперь в них должны входить 11. В их состав также разрешили включать до 25% кандидатов наук и лиц со степенью PhD. К последним относят ученых с высокими индексами цитирования.

«В-третьих, было отменено обязательное требование как к соискателям ученых степеней, так и к членам диссоветов иметь обязательное количество публикаций в изданиях из так называемых международных баз данных», — добавил председатель ВАК.

Он пояснил, что теперь достаточно публикаций в российских изданиях, входящих в перечень ВАК или RSCI.

Еще одним нововведением Филиппов назвал расширение использования дистанционных технологий в работе диссоветов. Разрешение на это дало правительство России по инициативе Миноборнауки.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте о получении высшего образования в стране. Россия постепенно вернется к специалитету.