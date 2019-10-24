Зарплаты подмосковных учителей увеличились в 2019 году
«Согласно мониторингу за девять месяцев 2019 года, сегодня средняя заработная плата идет с превышением по школам на 10% и составляет 56 тысяч рублей, у учителей заработная плата чуть выше — порядка 58 тысяч рублей, по воспитателям мы идем с ростом на 5% к уровню 2018 года — 54 тысячи рублей», — прокомментировал Андрей Лазарев.
По словам заместителя министра, в конце этого года зарплату могут даже увеличить.
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«По итогам года будем мы выдерживать данные цифры, и с учетом итоговых годовых выплат возможна корректировка в сторону увеличения», — добавил Андрей Лазарев.
За последние шесть лет заработная плата подмосковных учителей существенно увеличилась. Так, в 2013 году средняя выплата составляла 38 тысяч рублей.