Зарплаты подмосковных учителей увеличились в 2019 году

В этом году заработная плата учителей и воспитателей Московской области увеличилась. Средняя выплата составляет 58 тысяч рублей, сообщил заместитель министра образования региона Андрей Лазарев.

«Согласно мониторингу за девять месяцев 2019 года, сегодня средняя заработная плата идет с превышением по школам на 10% и составляет 56 тысяч рублей, у учителей заработная плата чуть выше — порядка 58 тысяч рублей, по воспитателям мы идем с ростом на 5% к уровню 2018 года — 54 тысячи рублей», — прокомментировал Андрей Лазарев.

По словам заместителя министра, в конце этого года зарплату могут даже увеличить.

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«По итогам года будем мы выдерживать данные цифры, и с учетом итоговых годовых выплат возможна корректировка в сторону увеличения», — добавил Андрей Лазарев.

За последние шесть лет заработная плата подмосковных учителей существенно увеличилась. Так, в 2013 году средняя выплата составляла 38 тысяч рублей.