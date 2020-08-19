19 августа 2020, 14:03
Заочников и вечерников в колледжах посоветовали перевести на дистанционное обучение
Роспотребнадзор рекомендует российским колледжам перевести студентов заочного и вечернего отделений на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил ТАСС.
«Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в рекомендациях ведомства.
По данным «Парламентской газеты», иностранных студентов допустят к занятиям только после прохождения двухнедельного карантина.