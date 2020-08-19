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    19 августа 2020, 14:03

    Заочников и вечерников в колледжах посоветовали перевести на дистанционное обучение

    Дарья Морозова

    Роспотребнадзор рекомендует российским колледжам перевести студентов заочного и вечернего отделений на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил ТАСС.

    «Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат», — говорится в рекомендациях ведомства.

    По данным «Парламентской газеты», иностранных студентов допустят к занятиям только после прохождения двухнедельного карантина.

    Новости SMI.FM