Образование 22 декабря 2022, 04:12 Занятия в школах Владивостока отметили из-за снегопада

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Занятия второй смены в школах Владивостока отменили. Причина заключается в сильных снегопадах. Кроме того, учебы не будет и 22 декабря. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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По прогнозам синоптиков, снегопад будет бушевать на протяжении нескольких дней. Однако если ребенка будет негде оставить, в случае необходимости учебные заведения смогут принять детей. Учителя будут находиться на местах до окончания смен. При этом детские сады будут работать в штатном режиме.