Образование 07 декабря 2023, 08:49 Занятия в школах Тюмени отменили из-за 40-градусных морозов Администрация Тюмени: из-за морозов в школах отменили занятия с 1 по 9 классы Unsplash

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В Тюмени школьников отправили по домам. Уроки отменили учащимся первой смены с первого под девятый классы, сообщила городская администрация.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в первых-девятых классах в очном режиме отменяются», — объявила пресс-служба.

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Позднее решили, что вторую смену тоже отправят на удаленку. Накануне очные занятия отменяли только у младшеклассников первой смены. Дети постарше и все, кто учились во вторую, пошли в школу.

Жителей Тюменской области предупредили о морозах до -40 градусах с 6 по 10 декабря. Региональное управление МЧС заявило, что это на 10 и больше градусов ниже нормы. В других регионах из-за сильных морозов объявили штормовое предупреждение. В Новокузнецке задержали несколько рейсов, а на Сахалине перекрыли участок федеральной трассы.