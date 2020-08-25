Замруководителя профсоюза озвучил ожидания учителей от нового учебного года

По его словам, педагоги соскучились по очному формату обучения. Однако из-за новых правил, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока все еще не ясно, как будет построен учебный процесс.

«Учительское сообщество боится, что если будут распределены сейчас потоки, если будут увеличены интервалы прихода, то, конечно же, будет увеличиваться нагрузка на учителей. Как показал проведенный нами опрос, главной проблемой является то, что нет достаточной информации, как все будет происходить. Сейчас самое главное, чтобы все участники образовательного процесса были достаточно осведомлены, как будет происходить открытие учебного года», — пояснил Гужевки.

Он добавил, что московские школы готовы к новым санитарным требованиям. В учреждениях будет установлено все необходимое, включая санитайзеры.