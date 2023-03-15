Образование 15 марта 2023, 16:03 Зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о создании новых кампусов и общежитий

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В России в рамках национального проекта «Наука и университеты» появится еще 28 общежитий для студентов и 17 новых кампусов. Об этом сайту kp.ru рассказал зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

«Правительство России особое внимание уделяет созданию современной инфраструктуры для студентов. Комфортные условия для обучения и проживания обеспечиваются благодаря нацпроекту „Наука и университеты“», — сказал Чернышенко.

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Он добавил, что только за два предыдущих года из государственного бюджета выделили 21 миллиард рублей. Эти средства использовались для строительства и реконструкции студенческих общежитий. Кроме того, еще 80 миллионов пошли на реализацию проектов современных кампусов.

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