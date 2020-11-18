Замглавы Минобрнауки отреагировал на сообщения об иске студентов МГУ

В СМИ появилась информация, что студенты, которые учатся на платной основе, решили подать иск к вузу. Они хотят добиться скидки на обучение, осуществляемое в дистанционном формате.

В ответ на вопрос о том, как и кем должно приниматься решение о перерасчете при переходе на удаленку, замглавы министерства заявил, что в каждом учреждении подобные проблемы решаются по-разному, пишет сайт RT.

«Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация», — уточнил Омельчук.

Накануне в пресс-службе МГУ заявили, что вуз сделал все необходимое для сохранения качества обучения. Сотрудники университета отметили, что дистанционное обучение является разновидностью очного формата.