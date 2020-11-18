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    18 ноября 2020, 15:20

    Замглавы Минобрнауки отреагировал на сообщения об иске студентов МГУ

    Полина Петрова

    Заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук отреагировал на сообщения об иске нескольких студентов МГУ имени Ломоносова, пишет РИА «Новости».
    Замглавы Минобрнауки отреагировал на сообщения об иске студентов МГУ

    В СМИ появилась информация, что студенты, которые учатся на платной основе, решили подать иск к вузу. Они хотят добиться скидки на обучение, осуществляемое в дистанционном формате.

    В ответ на вопрос о том, как и кем должно приниматься решение о перерасчете при переходе на удаленку, замглавы министерства заявил, что в каждом учреждении подобные проблемы решаются по-разному, пишет сайт RT.

    «Ситуация в разных вузах разная. В данном случае решение принимает не министерство, а образовательная организация», — уточнил Омельчук.

    Накануне в пресс-службе МГУ заявили, что вуз сделал все необходимое для сохранения качества обучения. Сотрудники университета отметили, что дистанционное обучение является разновидностью очного формата.