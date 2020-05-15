    15 мая 2020, 10:59

    Законопроект об онлайн-образовании разработают в Госдуме

    Анастасия Кременчугская

    Лилия Гумерова, глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что необходимо изменить в законодательстве для «плавного» перехода на дистанционное обучение при чрезвычайной ситуации.
    Законопроект об онлайн-образовании разработают в Госдуме

    На данный момент идет разработка законопроекта об онлайн-образовании при ЧС. Его планируют внести в Госдуму уже в мае. По словам Гумеровой, сейчас идет донастройка системы дистанционного образования. После всероссийского перехода в дистант из-за пандемии стало ясно, что есть пробелы в таком обучении.

    «Законопроект закрепит за Министерством просвещения по школам и колледжам, а за Министерством науки и высшего образования — по вузам, полномочия вводить в стране полноформатный режим дистанционного обучения в режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или каких-то форс-мажорных обстоятельств», — пояснила глава Совфеда.

    Она объяснила, что правительство не отменило ЕГЭ, так как это создало бы неравные условия для выпускников этого года и предыдущих лет.

    Всероссийский дистант — это временная мера, сообщила Гумерова. После пандемии коронавируса школы и вузы России вернутся к прежней системе образования.